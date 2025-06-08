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Регион
8 июня, 16:44

Захарова высмеяла Зеленского, клянчащего ракеты у США, и напомнила про 6 тысяч пакетов

Захарова: Зеленский требует от США ракеты, но не забирает 6 тысяч тел солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © РИА Новости / Максим Блинов

Владимир Зеленский публично клянчит у Вашингтона ракеты, которые были переданы на Ближний Восток, но отказывается забирать 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, подготовленные российской стороной. На это в личном телеграм-канале обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский в очередном шоу-интервью пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных Украине. 6 тысяч пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так ещё ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», написала она.

Захарова допустила причастность НАТО к отказу Киева забирать тела погибших военных
Захарова допустила причастность НАТО к отказу Киева забирать тела погибших военных

Напомним сегодня, Владимир Зеленский в интервью пожаловался на решение Штатов передать на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые были обещаны Киеву экс-президентом США Джо Байденом. Параллельно этому киевский режим второй день подряд не забирает тела своих погибших военнослужащих. Сегодня в Киеве заявили, что обмен перенесён на следующую неделю и нашли нелепое оправдание.

Юрий Лысенко
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