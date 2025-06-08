Владимир Зеленский публично клянчит у Вашингтона ракеты, которые были переданы на Ближний Восток, но отказывается забирать 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, подготовленные российской стороной. На это в личном телеграм-канале обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский в очередном шоу-интервью пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных Украине. 6 тысяч пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так ещё ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», — написала она.