«Как свинья в апельсинах»: В Госдуме оценили призыв Рютте увеличить расходы НАТО на ПВО

Уверен, что, когда из уст Рютте, который в военном деле разбирается, как свинья в апельсинах, звучит призыв к увеличению ПВО на 400%, имеется в виду только, что страны НАТО в четыре раза больше должны платить в общий бюджет. Он только об этом и ведёт речь с тех пор, как вступил в должность, используя доступные ему методы: лесть и запугивание