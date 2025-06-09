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9 июня, 17:16

«Как свинья в апельсинах»: В Госдуме оценили призыв Рютте увеличить расходы НАТО на ПВО

Депутат Журавлёв: Рютте запугиванием хочет заставить НАТО потратиться на оборону

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА

Генсек НАТО Марк Рютте плохо разбирается в военных вопросах, зато спит и видит, как бы увеличить поступления в бюджет альянса за счёт стран-участниц. Для этого в дело идут лесть и запугивание «российской агрессией». Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Уверен, что, когда из уст Рютте, который в военном деле разбирается, как свинья в апельсинах, звучит призыв к увеличению ПВО на 400%, имеется в виду только, что страны НАТО в четыре раза больше должны платить в общий бюджет. Он только об этом и ведёт речь с тех пор, как вступил в должность, используя доступные ему методы: лесть и запугивание

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы РФ

Уверен, что, когда из уст Рютте, который в военном деле разбирается, как свинья в апельсинах, звучит призыв к увеличению ПВО на 400%, имеется в виду только, что страны НАТО в четыре раза больше должны платить в общий бюджет. Он только об этом и ведёт речь с тех пор, как вступил в должность, используя доступные ему методы: лесть и запугивание
Уверен, что, когда из уст Рютте, который в военном деле разбирается, как свинья в апельсинах, звучит призыв к увеличению ПВО на 400%, имеется в виду только, что страны НАТО в четыре раза больше должны платить в общий бюджет. Он только об этом и ведёт речь с тех пор, как вступил в должность, используя доступные ему методы: лесть и запугивание

Парламентарий напомнил, что Россия ни на одну из стран альянса нападать и не собирается, однако представители НАТО стараются всеми способами спровоцировать Москву. Журавлёв уверен, что Рютте хочет лишь содрать деньги с партнёров: заставить Европу раскошелиться. Покупать системы ПВО, видимо, предполагается у США, европейские производители оружия просто не обладают такими мощностями, добавил депутат.

«Изменения ошеломляют»: Рютте раскрыл, как Россия поставила НАТО в тупик
«Изменения ошеломляют»: Рютте раскрыл, как Россия поставила НАТО в тупик

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс должен увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. По его словам, это будет «резкий скачок» в оборонной политике Запада. Рютте уверен, что «российская угроза» никуда не денется даже после завершения украинского конфликта.

Ольга Годуненко
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