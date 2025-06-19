Бывший заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд призналась, что Вашингтон потратил на переворот на Украине пять миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С позиции силы начали действовать те люди, которых мы называли партнёрами. А госпожа Нуланд заявила, что они истратили на переворот на Украине 5 млрд долларов», — сказал Путин.