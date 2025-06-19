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18 июня, 21:43

Путин: Нуланд признала, что США потратили на госпереворот на Украине $5 млрд

Виктория Нуланд в Киеве в 2014 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Максим Никитин

Виктория Нуланд в Киеве в 2014 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Максим Никитин

Бывший заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд призналась, что Вашингтон потратил на переворот на Украине пять миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С позиции силы начали действовать те люди, которых мы называли партнёрами. А госпожа Нуланд заявила, что они истратили на переворот на Украине 5 млрд долларов», — сказал Путин.

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году признала, что Вашингтон финансировал политические процессы на Украине. По её словам, было потрачено около пять миллиардов долларов.

Никита Никонов
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