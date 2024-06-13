Экс-заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд отправили стальную розу, сделанную из осколка американского снаряда, который убил мирных жителей Донецка. Автор послания, военно-политический эксперт Ян Гагин, приложил к "подарку" сопроводительное письмо.

"Именно вы стояли у истоков украинского незаконного военного переворота, начавшегося на площади Независимости в Киеве, который вверг Украину, а после — почти весь мир в десятилетнюю смуту, последние три года которой перешли в открытое военное противостояние блока НАТО и России", — говорится в обращении Гагина, которое цитирует РИА "Новости".

Также эксперт назвал Нуланд вестником апокалипсиса, триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США "трусливо вели и ведут чужими руками своих вассалов в своих интересах". Гагин призывает Вашингтон прекратить снабжать Киев оружием и деньгами, чтобы остановить кровопролитие и эскалацию конфликта.