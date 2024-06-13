"Вы стали вестником апокалипсиса": Нуланд отправили розу из снаряда, выпущенного по Донецку
Эксперт Гагин отправил Нуланд розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
Экс-заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд отправили стальную розу, сделанную из осколка американского снаряда, который убил мирных жителей Донецка. Автор послания, военно-политический эксперт Ян Гагин, приложил к "подарку" сопроводительное письмо.
"Именно вы стояли у истоков украинского незаконного военного переворота, начавшегося на площади Независимости в Киеве, который вверг Украину, а после — почти весь мир в десятилетнюю смуту, последние три года которой перешли в открытое военное противостояние блока НАТО и России", — говорится в обращении Гагина, которое цитирует РИА "Новости".
Также эксперт назвал Нуланд вестником апокалипсиса, триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США "трусливо вели и ведут чужими руками своих вассалов в своих интересах". Гагин призывает Вашингтон прекратить снабжать Киев оружием и деньгами, чтобы остановить кровопролитие и эскалацию конфликта.
Напомним, Нуланд считается архитектором Майдана 2014 года на Украине и "главным буревестником трагических потрясений". 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками протестов, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди не поддержавших госпереворот на Украине. Также Нуланд известна своей русофобской риторикой. Однако её эпоха в Белом доме закончилась: весной Нуланд покинула пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Тем не менее она не ушла из политического поля и недавно отметилась скандальным заявлением, призвав США разрешить Киеву бить дальнобойным оружием по России.
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