Экс-агент ЦРУ рассказал, какой страшный подарок оставила после себя Нуланд Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд поставила мир на порог ядерной войны 22 марта, 08:19 Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / POOL / Alex Brandon

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поставила мир на порог ядерной войны, считает бывший агент ЦРУ Фил Джиральди. По его словам, Москва хотела установить рабочие отношения с Вашингтоном, но именно такие люди, как Нуланд, не дали этому случиться.

"Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Напомним, Нуланд считается архитектором Майдана 2014 года на Украине и "главным буревестником трагических потрясений". 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками протестов, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди не поддержавших госпереворот на Украине. Также Нуланд известна своей русофобской риторикой. Однако её эпоха в Белом доме подошла к концу: она покидает пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

Авторы Александра Вишнякова