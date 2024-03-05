Депутат Говырин назвал Викторию Нуланд списанным материалом 5 марта, 14:57 Виктория Нуланд — в Киеве в 2014 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Максим Никитин

С отставкой Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США по политическим вопросам развалилась и часть системы, которая совершила госпереворот на Украине в 2014 году. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Отрадно, что часть системы в лице Нуланд отвалилась сама собой. Не народ Украины, не законная власть, не даже на Евромайдане собравшиеся украинцы "приняли решение", а вот эти, "они" из Вашингтона в лице Нуланд и Байдена. Теперь это списанный материал", — подчеркнул парламентарий.

"Расстроили старушку, которая раздавала печеньки на Майдане! Эх мы! На старости лет не можем порадовать человека!.. Россия не "гармонизирует" с европейскими и американскими правилами, а спокойно наблюдает, как большой волкодав за маленькой собачкой, которая гавкает", — добавил собеседник Life.ru.

Напомним, что Виктория Нуланд в ближайшие недели покинет пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Нуланд считается архитектором Майдана 2014 года на Украине и "главным буревестником трагических потрясений". 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками протестов, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди не поддержавших госпереворот на Украине. Также Нуланд известна своей русофобской риторикой. Например, совсем недавно она хвасталась "сотнями, сотнями и сотнями" санкций против России.