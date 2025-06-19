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18 июня, 21:47

Путин: Россия 8 лет терпела ситуацию вокруг Донбасса и пыталась договориться

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На встрече с руководителями ведущих информагентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва восемь лет терпела ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, киевские власти заявляли, что их ничего не устраивает в Минских соглашениях, когда Россия пыталась договориться.

«После Крыма началась события на Востоке Украины. Мы смотрели на это, пытались 8 лет договориться, между киевским властями и Донбассом. <...> Ну людей жалко, 8 лет!» — отметил президент РФ.

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Ранее Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке. Президент России сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом.

Алена Пенчугина
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