Путин оценил, повлияет ли передача Киеву немецких Taurus на ход СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача ракет Taurus украинской стороне Германией не окажет существенного влияния на ход боевых действий, однако окончательно подорвёт отношения между Берлином и Москвой. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

«Сомневаюсь (что Германия будет лучшим посредником, чем США. — Прим. Life.ru), посредник должен быть нейтральным, а когда мы видим на поле боя немецкие танки, а также видим, что ФРГ думает о поставках ракет Таурус, это, конечно, вызывает большие вопросы. Всем известно, что если это произойдёт, это не повлияет на ход боевых действий, но отношения наши испортят», — сказал глава государства.