Путин оценил, повлияет ли передача Киеву немецких Taurus на ход СВО
Путин: Передача Taurus Киеву не поможет, но окончательно испортит связи РФ с ФРГ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача ракет Taurus украинской стороне Германией не окажет существенного влияния на ход боевых действий, однако окончательно подорвёт отношения между Берлином и Москвой. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.
«Сомневаюсь (что Германия будет лучшим посредником, чем США. — Прим. Life.ru), посредник должен быть нейтральным, а когда мы видим на поле боя немецкие танки, а также видим, что ФРГ думает о поставках ракет Таурус, это, конечно, вызывает большие вопросы. Всем известно, что если это произойдёт, это не повлияет на ход боевых действий, но отношения наши испортят», — сказал глава государства.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной конференции с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Берлин не рассматривает возможность передачи ракет Taurus Киеву. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что отказ немецкой стороны может быть попыткой избежать ответственности.