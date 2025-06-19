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18 июня, 21:21

Путин оценил, повлияет ли передача Киеву немецких Taurus на ход СВО

Путин: Передача Taurus Киеву не поможет, но окончательно испортит связи РФ с ФРГ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача ракет Taurus украинской стороне Германией не окажет существенного влияния на ход боевых действий, однако окончательно подорвёт отношения между Берлином и Москвой. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

«Сомневаюсь (что Германия будет лучшим посредником, чем США. — Прим. Life.ru), посредник должен быть нейтральным, а когда мы видим на поле боя немецкие танки, а также видим, что ФРГ думает о поставках ракет Таурус, это, конечно, вызывает большие вопросы. Всем известно, что если это произойдёт, это не повлияет на ход боевых действий, но отношения наши испортят», — сказал глава государства.

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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной конференции с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Берлин не рассматривает возможность передачи ракет Taurus Киеву. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что отказ немецкой стороны может быть попыткой избежать ответственности.

Тимур Хингеев
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