Президент России Владимир Путин отметил, что готов к контактам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Заявление прозвучало в ходе беседы главы государства с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если господин канцлер хочет позвонить переговорить — мы не оказываемся от контактов, мы всегда к этому открыты», — сказал Путин, отвечая на вопрос руководителя службы новостей немецкого информационного агентства DPA Мартина Романчика.

Президент добавил, что полтора года назад такие разговоры с тогдашним канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами носили регулярный характер, но в какой-то момент европейские партнёры решили нанести России поражение на поле боя и прекратили контакты.

«Они прекратили — они пусть и возобновляют, мы готовы», — резюмировал лидер РФ.