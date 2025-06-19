ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 21:09

«Мы открыты»: Путин заявил о готовности к разговору с Мерцем

Путин заявил о готовности контактов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что готов к контактам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Заявление прозвучало в ходе беседы главы государства с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если господин канцлер хочет позвонить переговорить — мы не оказываемся от контактов, мы всегда к этому открыты», — сказал Путин, отвечая на вопрос руководителя службы новостей немецкого информационного агентства DPA Мартина Романчика.

Президент добавил, что полтора года назад такие разговоры с тогдашним канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами носили регулярный характер, но в какой-то момент европейские партнёры решили нанести России поражение на поле боя и прекратили контакты.

«Они прекратили — они пусть и возобновляют, мы готовы», — резюмировал лидер РФ.

Мерц заявил, что видит Украину в НАТО в «более долгосрочной перспективе»
Мерц заявил, что видит Украину в НАТО в «более долгосрочной перспективе»

Ранее в МИД РФ раскритиковали Мерца за самопиар на поставках оружия Киеву. Официальный представитель российского дипведомства предположила, что действия немецкого политика обусловлены его неопытностью на посту главы правительства, и напомнила, что Мерц стал первым почти за век канцлером, который не был избран бундестагом с первого раза.

Никита Никонов
  • Новости
  • ПМЭФ-2025
  • Путин
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar