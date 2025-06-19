«Мы открыты»: Путин заявил о готовности к разговору с Мерцем
Путин заявил о готовности контактов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем
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Президент России Владимир Путин отметил, что готов к контактам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Заявление прозвучало в ходе беседы главы государства с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если господин канцлер хочет позвонить переговорить — мы не оказываемся от контактов, мы всегда к этому открыты», — сказал Путин, отвечая на вопрос руководителя службы новостей немецкого информационного агентства DPA Мартина Романчика.
Президент добавил, что полтора года назад такие разговоры с тогдашним канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами носили регулярный характер, но в какой-то момент европейские партнёры решили нанести России поражение на поле боя и прекратили контакты.
«Они прекратили — они пусть и возобновляют, мы готовы», — резюмировал лидер РФ.
Ранее в МИД РФ раскритиковали Мерца за самопиар на поставках оружия Киеву. Официальный представитель российского дипведомства предположила, что действия немецкого политика обусловлены его неопытностью на посту главы правительства, и напомнила, что Мерц стал первым почти за век канцлером, который не был избран бундестагом с первого раза.