ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 17:50

Мерц заявил, что видит Украину в НАТО в «более долгосрочной перспективе»

Канцлер Германии Мерц: Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что несмотря на требования России о нейтралитете, вступление Незалежной в НАТО в долгосрочной перспективе возможно после завершения конфликта. Эти слова прозвучали в интервью телеканалу ARD по итогам саммита «Большой семёрки» (G7) в Канаде.

«На данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно», — заявил Мерц.

По словам канцлера ФРГ, первоочередной задачей сейчас является достижение безусловного прекращения огня на Украине. После этого необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении, что станет важным шагом к восстановлению стабильности в регионе.

Мерц похвалил Израиль за выполнение «грязной работы»
Мерц похвалил Израиль за выполнение «грязной работы»

Напомним, что саммит G7 проходит в канадском Кананаскисе. На него уже приехал Владимир Зеленский для участия в специальном заседании лидеров стран «Группы семи» под названием «Сильная и суверенная Украина». Это мероприятие направлено на обсуждение поддержки Незалежной в условиях текущих вызовов.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar