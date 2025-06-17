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17 июня, 16:50

Мерц похвалил Израиль за выполнение «грязной работы»

Мерц: Удар по Ирану был «грязной работой», но требовал от Израиля мужества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Израиль, нанеся ответный удар по Ирану, «сделал грязную работу», которая требует мужества. Его слова прозвучали в эфире ZDF/

«Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. <...> Без этих израильских ударов мы, возможно, ещё месяцами или даже годами страдали бы от террора этого режима», — отметил Мерц.

Он особо отметил свое уважение к руководству Израиля за проявленную смелость. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», и агрессия ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года была бы немыслима без поддержки Тегерана.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп созвал совещание с Советом нацбезопасности в Ситуационной комнате для обсуждения обострившейся конфронтации между Израилем и Ираном. С целью полного погружения в разрешение данного кризиса, американский лидер раньше предполагаемого срока завершил свое участие в саммите G7.

Ольга Сливченко
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