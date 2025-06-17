Мерц похвалил Израиль за выполнение «грязной работы»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Израиль, нанеся ответный удар по Ирану, «сделал грязную работу», которая требует мужества. Его слова прозвучали в эфире ZDF/

«Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. <...> Без этих израильских ударов мы, возможно, ещё месяцами или даже годами страдали бы от террора этого режима», — отметил Мерц.

Он особо отметил свое уважение к руководству Израиля за проявленную смелость. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», и агрессия ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года была бы немыслима без поддержки Тегерана.