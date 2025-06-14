Мерца обвинили в плагиате при написании книги о лидерстве Германии
Berliner Zeitung: В книге канцлера ФРГ Мерца обнаружено 25 фрагментов плагиата
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В книге канцлера ФРГ Фридриха Мерца были обнаружены признаки недобросовестного использования чужих материалов. Австрийский специалист эксперт по плагиату Штефан Вебер представил газете Berliner Zeitung 22-страничный отчёт, в котором он проанализировал труд немецкого политика «Mut zur Zukunft. Wie Deutschland wieder an die Spitze kommt» (вариант перевода — «Смелость перед лицом будущего. Как Германия вернёт себе лидерские позиции»).
Согласно его выводам, в тексте 2002 года присутствует 25 фрагментов, которые нарушают правила цитирования и могут быть квалифицированы как плагиат. Среди предполагаемых источников заимствований, выявленных экспертом, значатся лоббист Фридрих фон Хойзингер, журналист Мартин Спивак, экономист Буркхард Венер и Эдмунд Штойбер, ранее занимавший пост премьер-министра Баварии.
Партия ХДС пока воздерживается от комментариев по поводу заключения Вебера, несмотря на направленный им запрос.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего пребывания в Вашингтоне передал Дональду Трампу свидетельство о рождении Фредерика Трампа. Известно, что предок американского лидера появился на свет в Баварии в 1869 году, а в 1885-м переехал в Соединённые Штаты.