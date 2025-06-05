Прилетевший в Вашингтон канцлер ФРГ сделал необычный подарок Трампу
Канцлер ФРГ Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда
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Во время своего визита в Вашингтон канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Предок американского президента родился в Баварии в 1869 году, а в 1885 году эмигрировал в Штаты. Об этом стало известно из публикации канцлера в соцсетях.
«Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство», — заявил Мерц.
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Документ состоит из двух частей: оригинального свидетельства о рождении, написанного каллиграфическим почерком на немецком языке, и его перевода на английский. Свидетельство подтверждает, что предок американского лидера родился в немецком поселении Кальштадт, ранее входившем в состав Королевства Бавария, и эмигрировал в США в 1885 году.
Напомним, что Трамп поселил Мерца во время визита в США в розовую комнату президентского гостевого дома Блэр-Хаус. Эта спальня считается одним из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Её декор выполнен в бледно-розовых оттенках.