Прилетевший в Вашингтон канцлер ФРГ сделал необычный подарок Трампу

Во время своего визита в Вашингтон канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Предок американского президента родился в Баварии в 1869 году, а в 1885 году эмигрировал в Штаты. Об этом стало известно из публикации канцлера в соцсетях.