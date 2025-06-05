Кровать с балдахином и розовые цветочки: Трамп поселил прилетевшего Мерца в подобие барби-ленда

Президент США Дональд Трамп заботливо поселил прилетевшего с визитом канцлера Германии Фридриха Мерца в президентский гостевой дом Блэр-Хаус. Почётному гостю, как полагается, предоставили всё самое лучшее — политика разместили в розовой спальне. Об этом сообщает Bild.

Розовая комната считается одним из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Её декор выполнен в бледно-розовых оттенках. Шёлковые стены, классическая лепнина, антикварная мебель — всё выглядит как игрушечный домик для барби. В номере в своё время останавливались королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Шарль де Голль.