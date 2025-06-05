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5 июня, 13:58

Кровать с балдахином и розовые цветочки: Трамп поселил прилетевшего Мерца в подобие барби-ленда

Bild: Трамп разместил Мерца в розовой комнате с декором и кроватью с балдахином

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Президент США Дональд Трамп заботливо поселил прилетевшего с визитом канцлера Германии Фридриха Мерца в президентский гостевой дом Блэр-Хаус. Почётному гостю, как полагается, предоставили всё самое лучшее — политика разместили в розовой спальне. Об этом сообщает Bild.

Розовая комната считается одним из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Её декор выполнен в бледно-розовых оттенках. Шёлковые стены, классическая лепнина, антикварная мебель — всё выглядит как игрушечный домик для барби. В номере в своё время останавливались королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Шарль де Голль.

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Предполагается, что Мерц на встрече с Трампом будет всячески подмазываться и лебезить перед американским лидером, чтобы избежать скандала, как у Владимира Зеленского. Он получил рекомендации позволить американскому президенту доминировать в диалоге, минимизировать пререкания и при необходимости смягчать ситуацию комплиментами.

Полина Никифорова
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