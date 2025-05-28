Канцлер Германии публично прервал Зеленского
Мерц прервал Зеленского на пресс-конференции из-за проблем с переводом
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Канцлер Германии Фридрих Мерц прервал выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции из-за проблем с переводом. Этот инцидент был зафиксирован во время трансляции на YouTube.
После того как Мерц закончил свою речь, Зеленский начал говорить на украинском. Однако вскоре канцлер прервал его, объяснив, что не слышит перевода в наушниках.
«Вам не переводят? Всё ещё? А сейчас?», — задался вопросом Зеленский.
Мерц указал на сбои в современных технологиях, на что лидер киевского режима шутливо ответил, что «всё в порядке», вызвав смех у журналистов.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что Германия готова предоставить Киеву дальнобойное оружие и организовать его производство на украинской территории. При этом ещё 26 Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Британия и Штаты отказались от ограничений на дальнобойность вооружений для Украины. Вскоре военные блогеры опубликовали сведения о том, что Киев месяцем ранее получил не меньше 30 ракет Taurus.