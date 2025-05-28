Канцлер Германии публично прервал Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц прервал выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции из-за проблем с переводом. Этот инцидент был зафиксирован во время трансляции на YouTube.

После того как Мерц закончил свою речь, Зеленский начал говорить на украинском. Однако вскоре канцлер прервал его, объяснив, что не слышит перевода в наушниках.

«Вам не переводят? Всё ещё? А сейчас?», — задался вопросом Зеленский.