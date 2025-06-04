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4 июня, 10:19

Помнит унижение Зеленского: Мерц будет лебезить перед Трампом на предстоящей встрече, узнали СМИ

Bloomberg: Мерц не станет препираться с Трампом, как это сделал Зеленский

Фридрих Мерц, Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliancе, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Фридрих Мерц, Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliancе, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен избегать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящих переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении немецкого лидера.

«Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — говорится в материале.

Источник агентства рассказал, что Мерц получил рекомендации позволить американскому президенту доминировать в диалоге, минимизировать пререкания и при необходимости смягчать ситуацию комплиментами. Ожидается, что встреча лидеров состоится 5 июня в Вашингтоне, а обсуждать они будут украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и торговлю.

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Напомним, скандал с участием Владимира Зеленского в Белом доме произошёл в феврале этого года. Киевский главарь явился в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам с главой США, однако вместо этого устроил немыслимую сцену в прямом эфире, после которой его буквально выставили вон и потребовали извиненийза неуважение к Штатам, вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу и американскому народу.

Юрий Лысенко
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