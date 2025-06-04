Помнит унижение Зеленского: Мерц будет лебезить перед Трампом на предстоящей встрече, узнали СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен избегать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящих переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении немецкого лидера.

«Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — говорится в материале.