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11 апреля, 09:15

Блинкен проговорился о прошлых скандалах Зеленского в Белом доме, но не под камерами

Блинкен: Байден тоже конфликтовал с Зеленским, но это не выносилось на публику

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Администрация бывшего президента США Джо Байдена тоже иногда конфликтовала с Владимиром Зеленским, хотя никогда не выносила разногласия на публику. Об этом сообщил экс-госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC, комментируя ссору Зеленского с действующим лидером США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет», — подчеркнул Блинкен.

Зеленский пытался купить Трампа редкоземельными металлами ещё до выборов в США
Зеленский пытался купить Трампа редкоземельными металлами ещё до выборов в США

Но самым эпичным конфликтом, несомненно, останется перепалка Зеленского с Дональдом Трампом в феврале этого года в Белом доме. Он прибыл в Вашингтон, чтобы подписать с главой США соглашение о редкоземельных металлах. Однако встреча закончилась грандиозным скандалом под камерами. Гостя с Украины буквально выгнали из Белого дома и призвали извиниться. Главу киевского режима упрекнули в неуважении к США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и даже самим американцам.

Татьяна Миссуми
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