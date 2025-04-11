Блинкен проговорился о прошлых скандалах Зеленского в Белом доме, но не под камерами

Администрация бывшего президента США Джо Байдена тоже иногда конфликтовала с Владимиром Зеленским, хотя никогда не выносила разногласия на публику. Об этом сообщил экс-госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC, комментируя ссору Зеленского с действующим лидером США Дональдом Трампом в Белом доме.