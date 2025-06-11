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11 июня, 18:38

Мерц раскрыл сроки принятия 18-го пакета антироссийских санкций

Мерц: 18-й пакет санкций ЕС против России могут принять на следующей неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении ускорить работу над 18-м пакетом санкций ЕС в отношении России. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине он сообщил, что предложения Еврокомиссии (ЕК) по новому пакету рестрикций были представлены накануне, и если всё пойдёт по плану, он может быть принят уже на следующей неделе.

«Могу сказать, я благодарен, что вчера ЕК представила предложения по 18-му пакету санкций. И если всё пойдёт по плану, то он будет принят уже на следующей неделе», — сказал Мерц.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит 18-й пакет санкций против России. Он отметил необходимость реального решения проблемы с энергоносителями от ЕК.

Полина Никифорова
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