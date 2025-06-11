Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что Запад обуславливает дальнейшее ужесточение ограничительных мер в отношении России призывом в армию 18-летних граждан Украины. При этом он категорически отверг возможность такого шага со стороны киевских властей и выразил недоумение по поводу взаимосвязи между этими вопросами, которую навязывают западные партнёры.

По мнению Подоляка, подобная позиция служит лишь прикрытием для нежелания западных лидеров отказаться от значительной экономической выгоды, получаемой от торговых отношений с Москвой.

Напомним, что причина, по которой Запад якобы не стал наращивать антироссийские санкции, кроется, как ранее заявил Зеленский, в отказе Киева от призыва на службу 18-летних граждан. Несмотря на то, что глава киевского режима отказался призывать молодёжь, на Украине наблюдается печальная тенденция: территорию страны стали массово покидать не только 17-летние юноши, но и девушки того же возраста.