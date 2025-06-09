17-летние девушки массово бегут с Украины вслед за парнями из страха мобилизации

На Украине начали переживать из-за того, что с территории страны массового уезжают несовершеннолетние. Покидают Незалежную не только 17-летние парни, но и девушки. По словам омбудсмена по вопросам образования Надежды Лещик, государству необходимо выработать стратегию, которая предотвратит данную тенденцию.

Несмотря на отсутствие точной статистики по выезду 17-летних, образовательные чиновники на местах отмечают, что количество учеников в 10-11 классах значительно сокращается к моменту окончания школы. При этом ученики не отчисляются, а переводятся на дистанционное обучение.

«На уровне государства надо выработать одну стратегию. Потому что это наша молодёжь, она уезжает, а это наше будущее. Необходимо держать связь с родителями, с учениками, разъяснять им», — пояснила Лещик в интервью РБК-Украина.

Чаще всего решение о выезде принимают родители, которых беспокоят противоречивые заявления о возможной мобилизации с 18 лет и высокая оплата обучения. Также ситуацию усугубляет нехватка учителей, вызванная уменьшением количества учеников, что приводит к объединению классов и закрытию школ. Отсутствие молодёжи ставит под угрозу будущее Украины, считает омбудсмен.

«Здесь вопрос, куда пойдут работать эти учителя, останутся ли вообще в образовании, или поедут за границу. Будем надеяться, что когда война завершится, дети вернутся. Но где тогда взять квалифицированных педагогов, которые смогут их обучать? Как их вернуть?», — отметила омбудсмен.

Лещик считает, что государство должно чётко обозначить свою позицию для детей, находящихся за границей, и дать им понять, что их ждут дома.