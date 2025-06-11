Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский готов использовать молодое поколение Украины в качестве ресурса для поддержания своей власти. Дипломат объяснила это критической нехваткой военных на передовой, что, по её словам, вынуждает Киев прибегать к всё более жёстким методам мобилизации.

«Украина уже подошла к этапу, когда к возможной мобилизации должны готовиться не только мужчины, но и женщины, а также молодёжь. Режим Зеленского ради самосохранения во власти готов на всё, в том числе принести в жертву теперь уже школьников. Я думаю, без малейшего колебания отправят и их на убой», — отметила Захарова на брифинге.