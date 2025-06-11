«Школьников отправят на убой»: Захарова высказалась о мобилизации 18-летних на Украине
Захаров: Киевские власти отправят молодёжь на убой без колебаний
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский готов использовать молодое поколение Украины в качестве ресурса для поддержания своей власти. Дипломат объяснила это критической нехваткой военных на передовой, что, по её словам, вынуждает Киев прибегать к всё более жёстким методам мобилизации.
«Украина уже подошла к этапу, когда к возможной мобилизации должны готовиться не только мужчины, но и женщины, а также молодёжь. Режим Зеленского ради самосохранения во власти готов на всё, в том числе принести в жертву теперь уже школьников. Я думаю, без малейшего колебания отправят и их на убой», — отметила Захарова на брифинге.
Напомним, что причина, по которой Запад якобы не стал наращивать антироссийские санкции, кроется, как ранее заявил Зеленский, в отказе Киева от призыва на службу 18-летних граждан. Несмотря на то, что глава киевского режима отказался призывать молодёжь, на Украине наблюдается печальная тенденция: территорию страны стали массово покидать не только 17-летние юноши, но и девушки того же возраста.