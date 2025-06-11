Западные страны уже давно и открыто говорили о том, что дальнейшее сотрудничество с Киевом напрямую зависит от снижения мобилизационного возраста. Об этом в беседе с Life.ru напомнил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя недавнее признание Владимира Зеленского.

Западные политики и военные говорили об этом вполне открыто — дальнейшую помощь Украине напрямую увязывая со снижением мобилизационного возраста. Война ведь, по их разумению, должна идти до последнего украинца, и несправедливо, если молодёжь всё же выживет. Позиция ясна: деньги и военная техника в обмен на человеческий ресурс. Алексей Журавлёв Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

По мнению парламентария, государства, оказывающие финансовую и военную помощь Украине, фактически покупают у неё «живую силу». Украина, будучи крупной и густонаселённой страной, изначально принимала эти условия. Однако Зеленский осознал, что отправка на фронт 18-летних окончательно подорвёт его и без того снижающуюся популярность. Именно поэтому глава киевского режима сейчас сопротивляется, стремясь сохранить не жизни людей, а свою власть, убеждён Журавлёв.

«Зеленский упирается изо всех сил, стараясь сохранить не людей, а собственную власть, кивает на Запад, говорит, что его заставляют. Только вот украинцев он сам давно уже поставил на кон в этой своей кровавой игре и всех до последнего проиграл», — резюмировал депутат.