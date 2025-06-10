Зеленский рассказал, какую цену Запад запросил за ужесточение антироссийских санкций
Зеленский: Запад требует мобилизации 18-летних для усиления санкций против РФ
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Запад не усиливает санкции в отношении Москвы из-за отказа Киева объявить мобилизацию 18-летних. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
«Когда речь идёт о санкциях, которые они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — приводит его слова «РБК-Украина».
Киевский главарь назвал условие, при которых западные санкции окажутся эффективны. По его мнению, это произойдёт, если в бюджете России не останется средств на ведение боевых действий, что больше похоже на мечты, чем на практический совет.
Напомним, ВСУ уже долгое время испытывают огромные проблемы с мобилизационным ресурсом — сказываются огромные потери и низкий боевой дух, в том числе из-за отношения Киева к собственным гражданам. Киевский режим пробует разные способы для решения этой проблемы, в частности недавно Рада одобрила проект закона о призыве на фронте украинцев старше 60 лет. И всё же одной из наиболее обсуждаемых инициатив является мобилизация 18-летних — эту меру обсуждают уже давно, но Владимир Зеленский яро выступает против, ведь согласие на такой призыв убьёт его политический рейтинг. Впрочем, в околовластных кругах на Украине говорят, что мобилизация с 18 лет неизбежна, а призывать будут и женщин.