«Когда речь идёт о санкциях, которые они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — приводит его слова «РБК-Украина».

Киевский главарь назвал условие, при которых западные санкции окажутся эффективны. По его мнению, это произойдёт, если в бюджете России не останется средств на ведение боевых действий, что больше похоже на мечты, чем на практический совет.

Напомним, ВСУ уже долгое время испытывают огромные проблемы с мобилизационным ресурсом — сказываются огромные потери и низкий боевой дух, в том числе из-за отношения Киева к собственным гражданам. Киевский режим пробует разные способы для решения этой проблемы, в частности недавно Рада одобрила проект закона о призыве на фронте украинцев старше 60 лет. И всё же одной из наиболее обсуждаемых инициатив является мобилизация 18-летних — эту меру обсуждают уже давно, но Владимир Зеленский яро выступает против, ведь согласие на такой призыв убьёт его политический рейтинг. Впрочем, в околовластных кругах на Украине говорят, что мобилизация с 18 лет неизбежна, а призывать будут и женщин.