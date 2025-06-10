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Регион
10 июня, 20:01

Зеленский в истерике обратился к Западу с просьбой остановить Россию

Зеленский вновь призвал Запад «остановить Россию»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения выступил с новыми резкими заявлениями в адрес РФ. Он вновь призвал западных партнёров «остановить Россию».

Зеленский также обвинил Россию в «бесноватости», осудив массированный ракетный удар, который Москва нанесла по объектам ВПК на Украине в ответ на теракты на железной дороге и атаки на военные аэродромы.

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Ранее Зеленский заявил, что вопрос территориальных уступок может обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинские делегации на переговорах в Стамбуле уполномочены решать лишь гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и соглашения о перемирии.

Александра Мышляева
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