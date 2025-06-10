Зеленский в истерике обратился к Западу с просьбой остановить Россию

Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения выступил с новыми резкими заявлениями в адрес РФ. Он вновь призвал западных партнёров «остановить Россию».

Зеленский также обвинил Россию в «бесноватости», осудив массированный ракетный удар, который Москва нанесла по объектам ВПК на Украине в ответ на теракты на железной дороге и атаки на военные аэродромы.