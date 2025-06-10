Зеленский в истерике обратился к Западу с просьбой остановить Россию
Зеленский вновь призвал Запад «остановить Россию»
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Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения выступил с новыми резкими заявлениями в адрес РФ. Он вновь призвал западных партнёров «остановить Россию».
Зеленский также обвинил Россию в «бесноватости», осудив массированный ракетный удар, который Москва нанесла по объектам ВПК на Украине в ответ на теракты на железной дороге и атаки на военные аэродромы.
Ранее Зеленский заявил, что вопрос территориальных уступок может обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинские делегации на переговорах в Стамбуле уполномочены решать лишь гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и соглашения о перемирии.