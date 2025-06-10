Зеленский угрожает обнародовать доказательства «шпионажа» Венгрии
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Владимир Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионской деятельности венгерских спецслужб на украинской территории. Он пригрозил обнародовать эти материалы в случае необходимости.
Комментируя недавний арест СБУ лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Венгрии, Зеленский заявил, что «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины множеством способов». В частности, главарь киевского режима обвинил соседа в сборе данных для ввода сил в Закарпатье — поиске уязвимых мест в районе границы и информации о местах размещения С-300.
«Большинство вопросов решалось конфиденциально между Киевом и Будапештом. Почему текущее дело стало публичным? У нас есть дополнительные фото и видео материалов различных встреч, организованных Венгерской службой военной национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также готовы опубликовать. Я не хочу угрожать, но у нас есть все доказательства, включая информацию о выплатах KNBSZ. Все задокументировано», — сказал он в интервью Válasz Online.
Зеленский также сообщил, что операция по выявлению разведсети велась с 2021 года, а военные аспекты начали изучать в 2024-2025 годах. По его словам, последняя передача данных произошла 25 марта.
Ранее Life.ru сообщал о беспрецедентном шпионском скандале между Украиной и Венгрией. После задержания 9 мая СБУ двух человек по обвинению в работе на венгерскую военную разведку в Закарпатье, Будапешт выслал двух украинских шпионов под дипломатическим прикрытием. Украина в ответ выслала двух венгерских дипломатов из Киева. В Будапеште считают, что действия украинских властей направлены на дискредитацию Венгрии в Евросоюзе. Премьер страны Виктор Орбан заявлял, что цель Киева — помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС.