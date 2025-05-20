В Венгрии поймали ещё двух украинских шпионов
Кочиш: Спецслужбы Венгрии выявили ещё двух агентов украинской разведки
Глава фракции «Фидес» Мате Кочиш заявил, что Венгрия разоблачила ещё двух украинских шпионов. По его словам, эти лица занимались сбором секретной информации о венгерской армии и энергетике, а также предпринимали попытки манипулировать общественным мнением в стране с целью изменить позицию Будапешта по отношению к конфликту на территории Незалежной.
По словам Кочиша, в СМИ 16 мая были опубликованы имена этих шпионов — Роланда Цеберы и Иштвана Холло. Политик заявил, что получил эту информацию от венгерских спецслужб. Как стало известно, Цебера, ранее имевший двойное гражданство Украины и Венгрии, отказался от венгерского гражданства в 2017 году и сейчас является депутатом Закарпатского областного совета. Его называют «нелегальным сотрудником украинской разведки». В 2024 году ему был запрещён въезд в Венгрию.
Холло, как утверждает Кочиш, является гражданином только Украины и в настоящее время находится под стражей по подозрению в шпионаже.
На днях премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о начале тайной операции украинских спецслужб против его страны. Цель Киева — помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС. Для обсуждения этой темы глава правительства созвал заседание Совета обороны.
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