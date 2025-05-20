В Венгрии поймали ещё двух украинских шпионов

По словам Кочиша, в СМИ 16 мая были опубликованы имена этих шпионов — Роланда Цеберы и Иштвана Холло. Политик заявил, что получил эту информацию от венгерских спецслужб. Как стало известно, Цебера, ранее имевший двойное гражданство Украины и Венгрии, отказался от венгерского гражданства в 2017 году и сейчас является депутатом Закарпатского областного совета. Его называют «нелегальным сотрудником украинской разведки». В 2024 году ему был запрещён въезд в Венгрию.