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17 июня, 15:58

СМИ узнали об экстренном совещании Трампа в Белом доме по Ближнему Востоку

Axios: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту между Израилем и Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности по актуальному конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома. Специально ради этого он досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

В беседе с журналистами на борту президентского самолёта Трамп подчеркнул, что его цель заключается не в достижении «перемирия», а в «реальном завершении войны» и окончательном урегулировании иранского ядерного вопроса. В ходе совещания в Белом доме также обсуждалась возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни. Однако сам Трамп дал понять, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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Напомним, Трамп накануне покинул саммит G7 досрочно, что вызвало резонанс в международных кругах. После этого американский лидер осудил израильский план по устранению верховного лидера Ирана. Однако эта позиция не исключает возможности принятия Трампом «решительных и масштабных мер» в отношении Ирана.

Полина Никифорова
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