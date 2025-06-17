СМИ узнали об экстренном совещании Трампа в Белом доме по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности по актуальному конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома. Специально ради этого он досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

В беседе с журналистами на борту президентского самолёта Трамп подчеркнул, что его цель заключается не в достижении «перемирия», а в «реальном завершении войны» и окончательном урегулировании иранского ядерного вопроса. В ходе совещания в Белом доме также обсуждалась возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни. Однако сам Трамп дал понять, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.