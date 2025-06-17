«Нет желания вести переговоры»: Трамп заявил, что ожидает «полной капитуляции» Ирана
FoxNews: Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает полного подчинения Ирана, но при этом не исключает возвращения к переговорному процессу с Тегераном. Об этом сообщает Fox News.
«У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю не меньше, чем его полную капитуляцию», — сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что если иранская сторона захочет обсудить вопросы, то знает, как с ним связаться. По словам президента США, Тегерану следовало принять предложенную ранее сделку, которая могла спасти множество жизней.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке совершила очередной виток эскалации и перешла к открытому военному конфликту в ночь на 13 июня, когда ВС Израиля объявили о начале крупной операции по уничтожению военных и ядерных объектов Ирана. В Тегеране назвали это объявлением войны и на следующую ночь ответили масштабными ракетными ударами. Обмены продолжаются до сих пор. Сегодня, по сообщениям иранской стороны, была поражена штаб-квартира «Моссада» в пригороде Тель-Авива, а в КСИР пообещали наносить удары по критическим для израильского государства объектам до полного уничтожения.