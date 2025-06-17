«Нет желания вести переговоры»: Трамп заявил, что ожидает «полной капитуляции» Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает полного подчинения Ирана, но при этом не исключает возвращения к переговорному процессу с Тегераном. Об этом сообщает Fox News.

«У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю не меньше, чем его полную капитуляцию», — сказал американский лидер.