«Бить до полного уничтожения»: Иран готовится к более масштабным ударам по Израилю

Иран заявил о начале новой фазы ракетных атак на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление, в котором говорится, что удары по ключевым объектам будут продолжаться с ещё большей силой.

«Несколько минут назад началась новая волна ракетных атак Воздушно-космических [сил] КСИР, более мощная и разрушительная, чем прежде. <...> Удары по чувствительным и важным целям этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения», — передаёт слова представителей КСИР агентство IRNA.