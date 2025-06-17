«Бить до полного уничтожения»: Иран готовится к более масштабным ударам по Израилю
КСИР объявил о начале «более масштабной ракетной атаки» на Израиль
Армия Ирана. Обложка © Wikipedia / Reza Dehshiri
Иран заявил о начале новой фазы ракетных атак на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление, в котором говорится, что удары по ключевым объектам будут продолжаться с ещё большей силой.
«Несколько минут назад началась новая волна ракетных атак Воздушно-космических [сил] КСИР, более мощная и разрушительная, чем прежде. <...> Удары по чувствительным и важным целям этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения», — передаёт слова представителей КСИР агентство IRNA.
В КСИР подчеркнули, что Израиль, несмотря на мощную поддержку со стороны США и западных стран, а также обладание передовыми оборонными технологиями, оказался не в состоянии эффективно противостоять иранским ракетам, которые успешно поразили все намеченные цели внутри страны.
Напомним, что ситуация в регионе обострилась 13 июня, когда израильская армия начала масштабную операцию против иранских военных и ядерных объектов. Иран расценил это как акт агрессии и ответил ракетными ударами по Израилю. Конфликт не утихает. Сегодня стало известно, что иранская ракета поразила штаб-квартиру израильской разведки «Моссад» в пригороде Тель-Авива.