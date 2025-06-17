Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире «Моссада»

Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Незадолго до этого в иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. СМИ сообщают об израильском ударе по объекту КСИР. После взрыва над городом поднялся черный дым, и был слышен громкий гул. Также позднее появилась информация о гибели начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани.