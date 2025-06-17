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17 июня, 08:47

Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире «Моссада»

Tasnim: Иран атаковал штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад»

Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Последствия атаки Ирана по штаб-квартиры Моссада. Видео © X / Ibn_mimano

«Здание «Моссада» в городе Герцлия подверглось ракетному обстрелу», — говорится в сообщении.

ВВС Израиля обрушили серию мощных ударов по военным объектам на западе Ирана
ВВС Израиля обрушили серию мощных ударов по военным объектам на западе Ирана

Незадолго до этого в иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. СМИ сообщают об израильском ударе по объекту КСИР. После взрыва над городом поднялся черный дым, и был слышен громкий гул. Также позднее появилась информация о гибели начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани.

Обложка © X / Ibn_mimano

Мария Любицкая
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