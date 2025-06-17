Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире «Моссада»
Tasnim: Иран атаковал штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад»
Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Последствия атаки Ирана по штаб-квартиры Моссада. Видео © X / Ibn_mimano
«Здание «Моссада» в городе Герцлия подверглось ракетному обстрелу», — говорится в сообщении.
Незадолго до этого в иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. СМИ сообщают об израильском ударе по объекту КСИР. После взрыва над городом поднялся черный дым, и был слышен громкий гул. Также позднее появилась информация о гибели начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани.
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