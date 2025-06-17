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17 июня, 06:05

Израиль нанёс удар по секретному объекту КСИР в Тебризе, дым окутал город

Мощный взрыв прогремел в городе Тебриз в Иране

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. По данным СМИ, израильские силы атаковали стратегический объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после чего над городом поднялись густые клубы чёрного дыма, а улицы наполнились тревожным гулом.

Одновременно Иран предпринял попытку ответного удара по Израилю. В центральных районах Израиля объявлена воздушная тревога, а в соцсетях распространяются сообщения о ракетных прилётах.

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Данный конфликт обострился 13 июня 2025 года, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, включая Натанз, и ликвидировал ключевых командиров КСИР, таких как Хоссейн Салами. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив, где прилёты повредили жилые дома. Конфликт, подпитываемый исторической враждой, нарушением Ираном ядерных соглашений и политическими амбициями сторон, грозит перерасти в полномасштабную войну. Обе стороны несут потери.

Оксана Попова
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