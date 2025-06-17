Израиль нанёс удар по секретному объекту КСИР в Тебризе, дым окутал город

В иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. По данным СМИ, израильские силы атаковали стратегический объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после чего над городом поднялись густые клубы чёрного дыма, а улицы наполнились тревожным гулом.

Одновременно Иран предпринял попытку ответного удара по Израилю. В центральных районах Израиля объявлена воздушная тревога, а в соцсетях распространяются сообщения о ракетных прилётах.