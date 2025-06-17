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17 июня, 03:27

Иран готов возобновить переговоры с США, но требует прекращения огня от Израиля

WP: Иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США

Флаг Ирана. Обложка © unsplash.com / sina drakhshani

Флаг Ирана. Обложка © unsplash.com / sina drakhshani

Иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США, однако настаивают на прекращении атак Израиля в качестве предварительного условия. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, иранские официальные лица сообщили посредникам о намерении вернуться к ядерным переговорам с Вашингтоном, но подчеркнули, что для этого необходимо остановить израильские нападения.

Усилия по инициированию переговоров о прекращении огня возглавляют Оман и Катар, которые выступают в роли посредников в текущем конфликте.

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По данным портала Axios, Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения встречи на этой неделе спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Ранее Life.ru писал, что Трамп призвал всех жителей срочно эвакуироваться из Тегерана. В США объяснили, что глава Белого дома сделал это для продолжения переговоров с Ираном. По словам американского лидера, он сделает исламской республике «последнее предложение».

Юния Ларсон
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