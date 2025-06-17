Иран готов возобновить переговоры с США, но требует прекращения огня от Израиля
WP: Иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США
Флаг Ирана. Обложка © unsplash.com / sina drakhshani
Иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США, однако настаивают на прекращении атак Израиля в качестве предварительного условия. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, иранские официальные лица сообщили посредникам о намерении вернуться к ядерным переговорам с Вашингтоном, но подчеркнули, что для этого необходимо остановить израильские нападения.
Усилия по инициированию переговоров о прекращении огня возглавляют Оман и Катар, которые выступают в роли посредников в текущем конфликте.
По данным портала Axios, Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения встречи на этой неделе спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Ранее Life.ru писал, что Трамп призвал всех жителей срочно эвакуироваться из Тегерана. В США объяснили, что глава Белого дома сделал это для продолжения переговоров с Ираном. По словам американского лидера, он сделает исламской республике «последнее предложение».