Иран готов возобновить переговоры с США, но требует прекращения огня от Израиля

Иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США, однако настаивают на прекращении атак Израиля в качестве предварительного условия. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, иранские официальные лица сообщили посредникам о намерении вернуться к ядерным переговорам с Вашингтоном, но подчеркнули, что для этого необходимо остановить израильские нападения.

Усилия по инициированию переговоров о прекращении огня возглавляют Оман и Катар, которые выступают в роли посредников в текущем конфликте.