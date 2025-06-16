Москалькова: 324 россиянина эвакуированы из Ирана на фоне конфликта с Израилем

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке российские дипломаты организовали эвакуацию 324 человек из Ирана. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что 14 июня ряд дипломатов обеспечил безопасный выезд первой группы. В эту группу вошли 86 человек, среди которых были дети и граждане дружественных стран. На следующий день, 15 июня, российские дипломатические службы организовали переход границы для 238 россиян. Среди них оказались семьи дипломатов и представители сферы культуры.

Москалькова призвала всех россиян, находящихся в регионе, быть внимательными и осторожными. Она подчеркнула, что важно обращаться в российские дипломатические представительства при возникновении любых проблем.