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Регион
16 июня, 19:29

Москалькова: 324 россиянина эвакуированы из Ирана на фоне конфликта с Израилем

Эвакуация граждан. Обложка © Telegram / Татьяна Москалькова

Эвакуация граждан. Обложка © Telegram / Татьяна Москалькова

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке российские дипломаты организовали эвакуацию 324 человек из Ирана. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что 14 июня ряд дипломатов обеспечил безопасный выезд первой группы. В эту группу вошли 86 человек, среди которых были дети и граждане дружественных стран. На следующий день, 15 июня, российские дипломатические службы организовали переход границы для 238 россиян. Среди них оказались семьи дипломатов и представители сферы культуры.

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Москалькова призвала всех россиян, находящихся в регионе, быть внимательными и осторожными. Она подчеркнула, что важно обращаться в российские дипломатические представительства при возникновении любых проблем.

Ранее Life.ru сообщал, что из Ирана вывезли 14 российских учёных, которые застряли в Тегеране перед началом конфликта. Они уже находятся в безопасности.

Лия Мурадьян
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