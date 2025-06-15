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15 июня, 17:33

Из Ирана эвакуировали российских учёных, застрявших в Тегеране накануне начала конфликта

Минобрнауки: Из Ирана эвакуировали 14 российских учёных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

14 российских учёных, участвовавших в конференции по БРИКС, были успешно вывезены из зоны ирано-израильского противостояния. Об этом сообщили в Минобрнауки России, передаёт РИА «Новости».

«Группа из 14 российских учёных-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Среди эвакуированных — представители научных учреждений, подведомственных министерству, включая заместителя директора Института востоковедения РАН Василия Кузнецова и младшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Евдокию Добреву.

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Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана. В Тель-Авиве обосновали её опасениями из-за ядерной программы соседнего государства. Позже стало известно, что в Тегеране застряла группа российских учёных, которая прибыла в Иран 12 июня с трёхдневной просветительской миссией.

Александра Мышляева
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