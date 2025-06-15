Из Ирана эвакуировали российских учёных, застрявших в Тегеране накануне начала конфликта
Минобрнауки: Из Ирана эвакуировали 14 российских учёных
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14 российских учёных, участвовавших в конференции по БРИКС, были успешно вывезены из зоны ирано-израильского противостояния. Об этом сообщили в Минобрнауки России, передаёт РИА «Новости».
«Группа из 14 российских учёных-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта», — говорится в сообщении.
Среди эвакуированных — представители научных учреждений, подведомственных министерству, включая заместителя директора Института востоковедения РАН Василия Кузнецова и младшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Евдокию Добреву.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана. В Тель-Авиве обосновали её опасениями из-за ядерной программы соседнего государства. Позже стало известно, что в Тегеране застряла группа российских учёных, которая прибыла в Иран 12 июня с трёхдневной просветительской миссией.