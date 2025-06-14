Российские учёные застряли в Тегеране, прибыв в Иран накануне ударов Израиля

В Тегеране находится группа российских учёных, которая прибыла в Иран 12 июня с трёхдневной просветительской миссией. Сейчас все мероприятия отменены, делегаты ждут эвакуацию в Россию. Об этом пишет SHOT со ссылкой на профессора экономики, преподавателя МГИМО и члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элину Сидоренко.