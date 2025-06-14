Российские учёные застряли в Тегеране, прибыв в Иран накануне ударов Израиля
SHOT: Российская делегация из 14 учёных находится в Тегеране и ждёт вылета в РФ
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Тегеране находится группа российских учёных, которая прибыла в Иран 12 июня с трёхдневной просветительской миссией. Сейчас все мероприятия отменены, делегаты ждут эвакуацию в Россию. Об этом пишет SHOT со ссылкой на профессора экономики, преподавателя МГИМО и члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элину Сидоренко.
Антиизраильский митинг в Тегеране. Видео © Telegram / SHOT
Она рассказала, что всего в миссии участвуют 14 специалистов из России, 13 июня учёные провели в гостинице, а утром 14 июня их доставили в Посольство РФ. Сейчас в районе дипмиссии идут антиизраильские и антиамериканские митинги.
Напомни, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации ядерной программы. Было поражено около 100 иранских целей. При атаке погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 ранены. Иран начал ответные обстрелы. Сейчас стороны конфликта продолжают обмениваться ударами. Ранее сообщалось, что российские музыканты из оркестра им.Чайковского ждут возможности вернуться в Россию, им пришлось прервать гастроли в Иране из-за израильской агрессии.