Застрявших в Иране российских музыкантов срочно доставили из Исфахана в Тегеран

Застрявших в Иране музыкантов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского из-за израильской атаки в спешном порядке доставили из Исфахана в Тегеран. Об этом сообщили журналистам в министерстве культуры России.

«Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле», — сказано в заявлении.