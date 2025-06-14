Застрявших в Иране российских музыкантов срочно доставили из Исфахана в Тегеран
Минкультуры РФ: Гастролирующих в Иране музыкантов БСО доставили в Тегеран
Обложка © Telegram / Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Застрявших в Иране музыкантов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского из-за израильской атаки в спешном порядке доставили из Исфахана в Тегеран. Об этом сообщили журналистам в министерстве культуры России.
«Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле», — сказано в заявлении.
Сейчас российские дипломаты решают вопрос с организацией возвращения музыкантов в Россию. Ситуация находится на личном контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Напомни, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации ядерной программы. Было поражено около 100 иранских целей. При атаке погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 ранены. Среди жертв командующий ВКС КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде и ещё более 20 высокопоставленных командиров. Иран назвал израильские удары объявлением войны. В ночь на 14 июня иранские военные нанесли ответные удары по 150 военным объектам в Израиле в рамках операции «Правдивое обещание 3». Две ракеты поразили административный комплекс Минобороны Израиля.