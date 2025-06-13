Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля
IRNA: Иран заявил о двух ударах по зданию Минобороны Израиля
Удары по Израилю. Обложка © X / TheTechnXMedia
Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что в результате ракетной атаки дважды был поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Удары нанесены в рамках военной операции под названием «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Как отмечает агентство, атака стала ответом на израильские удары по территории Ирана. Решение о военной реакции было принято после публичного обращения Верховного лидера страны Али Хаменеи, в котором он пообещал нанести силовой удар по Израилю в ответ на агрессию.
Ранее сообщалось, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании открытого вооружённого конфликта с Исламской Республикой. В обращении к нации он пообещал, что ответ не заставит себя ждать. Вслед за этим иранские военные заявили о запуске второй волны ракет по территории Израиля, отметив, что часть из них успешно достигла целей.