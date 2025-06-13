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13 июня, 19:55

Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля

IRNA: Иран заявил о двух ударах по зданию Минобороны Израиля

Удары по Израилю. Обложка © X / TheTechnXMedia

Удары по Израилю. Обложка © X / TheTechnXMedia

Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что в результате ракетной атаки дважды был поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Удары нанесены в рамках военной операции под названием «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Как отмечает агентство, атака стала ответом на израильские удары по территории Ирана. Решение о военной реакции было принято после публичного обращения Верховного лидера страны Али Хаменеи, в котором он пообещал нанести силовой удар по Израилю в ответ на агрессию.

СМИ сообщили о попадании ракет по штаб-квартире Министерства нацбезопасности Израиля
СМИ сообщили о попадании ракет по штаб-квартире Министерства нацбезопасности Израиля

Ранее сообщалось, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании открытого вооружённого конфликта с Исламской Республикой. В обращении к нации он пообещал, что ответ не заставит себя ждать. Вслед за этим иранские военные заявили о запуске второй волны ракет по территории Израиля, отметив, что часть из них успешно достигла целей.

Андрей Васильев
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