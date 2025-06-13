Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании войны

Верховный глава Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Об этом он заявил в обращении к гражданам страны.

«Не думайте, что они ударили и всё. Нет. Это они начали войну. Мы не позволим им остаться невредимыми после великого преступления, которое они совершили», — заявил Хаменеи.