Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании войны
Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir
Верховный глава Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Об этом он заявил в обращении к гражданам страны.
«Не думайте, что они ударили и всё. Нет. Это они начали войну. Мы не позволим им остаться невредимыми после великого преступления, которое они совершили», — заявил Хаменеи.
Он также добавил, что иранское общество поддерживает военных, а Исламская Республика, по его убеждению, одержит победу. Лидер подчеркнул, что Тегеран будет действовать решительно и рассчитывает на поддержку народа.