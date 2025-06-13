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13 июня, 19:30

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании войны

Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir

Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir

Верховный глава Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Об этом он заявил в обращении к гражданам страны.

«Не думайте, что они ударили и всё. Нет. Это они начали войну. Мы не позволим им остаться невредимыми после великого преступления, которое они совершили», — заявил Хаменеи.

Он также добавил, что иранское общество поддерживает военных, а Исламская Республика, по его убеждению, одержит победу. Лидер подчеркнул, что Тегеран будет действовать решительно и рассчитывает на поддержку народа.

Иран запустил вторую волну ракетных атак по Израилю
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А ранее в ЦАХАЛ сообщили, что был зафиксирован запуск ракет с территории Ирана. Население Израиля призвали оставаться в убежищах. Известно, что Тегеран запустил около сотни боеголовок, а местные СМИ сообщают о пожаре в здании Минобороны Израиля.

Тимур Хингеев
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