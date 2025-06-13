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13 июня, 18:13

Жителей Израиля призвали спуститься в укрытия, фиксируется запуск ракет с Ирана

Обложка © Telegram / خبار جنگ ایران جنگ اسرائیل

Обложка © Telegram / خبار جنگ ایران جنگ اسرائیل

Израильская армия заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Населению рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.

Это предписание было разослано в формате push-уведомлений на мобильные телефоны всех, кто находится на территории Израиля. Уведомления были отправлены в обход всех блокировок и сопровождались тревожным сигналом.

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Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

Полина Никифорова
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