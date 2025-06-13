Жителей Израиля призвали спуститься в укрытия, фиксируется запуск ракет с Ирана

Израильская армия заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Населению рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.

Это предписание было разослано в формате push-уведомлений на мобильные телефоны всех, кто находится на территории Израиля. Уведомления были отправлены в обход всех блокировок и сопровождались тревожным сигналом.