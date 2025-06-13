200 истребителей и 100 целей: Израиль рассказал о ночной атаке на Иран

ВВС Израиля нанесли массированный удар по Ирану. Как заявила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ), более 200 истребителей атаковали свыше сотни целей на территории Ирана.

«Ночью более 200 истребителей ВВС, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров», — заявили в ЦАХАЛ.