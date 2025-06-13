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Регион
13 июня, 06:15

Армия США может принять участие в израильских операциях против Ирана

Ynet: Армия США может подключиться к Израилю в действиях против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В случае успеха первого этапа израильской военной операции против Ирана, американские вооружённые силы могут принять участие в дальнейших атаках. Об этом сообщает портал Ynet.

«По данным источников в сфере безопасности, ожидается, что американцы присоединятся к ударам, если первоначальные результаты израильской операции окажутся успешными», — пишет портал.

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, запустив ракеты по Тегерану. В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. Сообщается, что в результате ударов погибли главнокомандующий КСИР и несколько учёных-ядерщиков. А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Белого дома не причастна к израильской военной операции, проводимой на территории Ирана. Он подчеркнул, что первоочередной задачей для США является обеспечение безопасности американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.

Мария Любицкая
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