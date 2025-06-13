Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке Израиля на Иран
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с официальным заявлением на фоне атаки Израиля по территории Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон не имеет отношения к операции, а приоритетом американской стороны остаётся безопасность собственных военнослужащих на Ближнем Востоке.
«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвовали в нанесении ударов по Ирану, и наша основная цель — защита американских сил в регионе», — говорится в письменном обращении главы Госдепартамента.
Рубио добавил, что Израиль самостоятельно принял решение о начале атак, исходя из собственного понимания угроз. По его словам, Тель-Авив считает, что такие меры были необходимы для обеспечения национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Израиль начал военную операцию против Ирана. В столице страны — Тегеране — раздались несколько мощных взрывов и слышна работа систем ПВО. В городе закрыт аэропорт.