Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке Израиля на Иран

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с официальным заявлением на фоне атаки Израиля по территории Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон не имеет отношения к операции, а приоритетом американской стороны остаётся безопасность собственных военнослужащих на Ближнем Востоке.

«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвовали в нанесении ударов по Ирану, и наша основная цель — защита американских сил в регионе», — говорится в письменном обращении главы Госдепартамента.

Рубио добавил, что Израиль самостоятельно принял решение о начале атак, исходя из собственного понимания угроз. По его словам, Тель-Авив считает, что такие меры были необходимы для обеспечения национальной безопасности.