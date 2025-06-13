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13 июня, 01:08

Аэропорт Тегерана закрыт после ударов израильской армии

Tasnim: Аэропорт Имама Хомейни в Тегеране ввёл ограничения на полеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AMIN POUR MIRZA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AMIN POUR MIRZA

Международный аэропорт имени имама Хомейни в столице Ирана ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Причиной стали сообщения о начавшихся ударах со стороны Израиля, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

На данный момент в аэропорту имени имама Хомейни инцидентов не зафиксировано, однако до получения разъяснений от Организации гражданской авиации временно приостановлены все рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

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Ранее сообщалось, что Израиль начал военную операцию против Ирана. В столице страны — Тегеране — раздались несколько мощных взрывов и слышна работа систем ПВО. При этом перед ударами администрация президента США Дональда Трампа дала понять Тель-Авиву, что Вашингтон не будет напрямую участвовать в атаках по ядерной инфраструктуре Ирана.

Андрей Васильев
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