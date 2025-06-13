Аэропорт Тегерана закрыт после ударов израильской армии

Международный аэропорт имени имама Хомейни в столице Ирана ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Причиной стали сообщения о начавшихся ударах со стороны Израиля, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

На данный момент в аэропорту имени имама Хомейни инцидентов не зафиксировано, однако до получения разъяснений от Организации гражданской авиации временно приостановлены все рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.