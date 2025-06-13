В Израиле официально подтвердили атаку по Ирану и ждут ударов возмездия
Министр обороны Израиля ввёл чрезвычайное положение после ударов по Ирану
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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Он также предупредил население страны о высокой вероятности ответной атаки в ближайшее время. Об этом сообщает портал Ynet.
В связи с этим министр распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения.
«После превентивного удара государства Израиль по Ирану в самое ближайшее время ожидается атака с использованием ракет и беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения», — говорится в заявлении министра.
Жителей страны призвали к бдительности и соблюдению мер безопасности.
Ранее сообщалось, что израильские войска начали атаку на Иран. В Тегеране слышны взрывы и работа ПВО. Израиль закрыл воздушное пространство над своей территорией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила экстренное предупреждение для жителей всей страны, объявив об отмене учёбы, работы предприятий и собраний с 03:00 по московскому времени.