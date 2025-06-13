В Израиле официально подтвердили атаку по Ирану и ждут ударов возмездия

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Он также предупредил население страны о высокой вероятности ответной атаки в ближайшее время. Об этом сообщает портал Ynet.

В связи с этим министр распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения.

«После превентивного удара государства Израиль по Ирану в самое ближайшее время ожидается атака с использованием ракет и беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения», — говорится в заявлении министра.

Жителей страны призвали к бдительности и соблюдению мер безопасности.