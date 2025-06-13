США отказались напрямую поддерживать Израиль в грядущих атаках на Иран
Axios: США не будут напрямую участвовать ни в одном ударе Израиля по Ирану
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Вашингтон дал понять Тель-Авиву, что не станет принимать прямое участие в возможной атаке на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники.
«Администрация президента США Дональда Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — пишет издание, ссылаясь на источники.
По данным портала, остаётся неизвестным, окажет ли Вашингтон косвенную поддержку в виде разведывательных данных или технической помощи, например, дозаправки в воздухе. При этом в публикации подчёркивается, что США, скорее всего, готовы вновь помочь Израилю отразить возможные ответные атаки со стороны Ирана, как это уже происходило в прошлом.
Ранее стало известно, что Израиль не исключает возможность военного вмешательства в ответ на развитие ядерной программы Ирана. Как отмечал советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, Тель-Авив действует в рамках собственных интересов безопасности и не считает себя обязанным следовать международным соглашениям, к которым не присоединялся. В свою очередь, иранские власти заявили о наличии чёткого плана ответных действий в случае атаки со стороны Израиля.