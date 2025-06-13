США отказались напрямую поддерживать Израиль в грядущих атаках на Иран

Вашингтон дал понять Тель-Авиву, что не станет принимать прямое участие в возможной атаке на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники.

«Администрация президента США Дональда Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — пишет издание, ссылаясь на источники.