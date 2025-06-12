Сотни баллистических ракет: Иран разработал план мести на случай израильской атаки
NYT: Иран подготовил план ответной атаки в случае удара со стороны Израиля
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Иранские чиновники описали подробный сценарий в ответ на потенциальное нападение со стороны Израиля. Об этом стало известно из материала New York Times.
«Иранские военные и правительственные чиновники уже встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный израильский удар», — говорится в материале со ссылкой на правительственные источники.
Как уточнила газета, в рамках встречи был разработан чёткий план действий, в рамках которого предусмотрен немедленный ответный удар по территории Израиля. Для его нанесения могут быть использованы сотни баллистических ракет.
Ранее сообщалось, что в связи с угрозой израильского удара по Ирану, который может произойти в ближайшие дни на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке, началась активная эвакуация на территории страны. Американское посольство в Ираке приступило к частичному выводу персонала, и одновременно производится вывоз гражданских и военных из Кувейта. Британское правительство, в свою очередь, выпустило рекомендации для коммерческих судов в Персидском заливе, призывая их к максимальной бдительности. Представители США осведомлены о высокой степени готовности Израиля к осуществлению военной акции в отношении Ирана.