Сотни баллистических ракет: Иран разработал план мести на случай израильской атаки

Иранские чиновники описали подробный сценарий в ответ на потенциальное нападение со стороны Израиля. Об этом стало известно из материала New York Times.

«Иранские военные и правительственные чиновники уже встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный израильский удар», — говорится в материале со ссылкой на правительственные источники.