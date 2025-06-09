Иран угрожает сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Иран намерен сократить уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, если организация примет антииранскую резолюцию. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Камалванди подчеркнул, что Иран уже подготовил список вопросов для обсуждения с МАГАТЭ. По его словам, часть из них будет касаться технических аспектов, а другая – формата взаимодействия с агентством.

«МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое имело место ранее», – отметил он.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о том, что на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обвинят в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. Это может стать первым подобным случаем за последние два десятилетия. Заседание Совета запланировано на следующую неделю.