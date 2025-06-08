Рябков: РФ видит стремление США к сделке с Ираном по ядерной программе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация фиксирует серьёзную нацеленность Соединённых Штатов на заключение договорённости с Ираном по ядерной программе. По его словам, которые приводит ТАСС, вероятность достижения необходимого результата сохраняется.

Рябков отметил, что Москва внимательно следит за «опосредованными контактами между иранскими и американскими представителями», назвав это «серьёзным сдвигом» в контексте событий вокруг иранской ядерной программы.

«Сегодня мы отмечаем куда более серьёзную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договорённости на взаимоприемлемых условиях, которые позволили бы избежать кризиса, устранив подозрения и предубеждения в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран. Насколько можно судить, стороны продолжают двигаться по пути диалога. Разумеется, как и в любых переговорах, тем более таких сложных, не обходится без подводных камней и острых углов. Однако, судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», — подчеркнул замминистра.

Рябков также подтвердил, что Россия прилагает усилия для содействия поиску решения между США и Ираном, опираясь на международное право и принцип равной и неделимой безопасности.

Замминистра подчеркнул, что РФ выступает против военного решения и настаивает на дипломатическом урегулировании, отмечая, что иранская ядерная программа находится под контролем МАГАТЭ.