В Израиле допустили военный удар по Ирану «в любое время»

Израильские власти не исключают силового сценария в отношении ядерной программы Ирана. Как сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, Тель-Авив действует, исходя из собственных интересов безопасности, и не связан международными соглашениями, к которым не присоединялся.

«Израиль не связан соглашениями, участником которых он не является, и будет действовать ради своей безопасности — в любое время и в любом месте», — сказал он.