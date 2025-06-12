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12 июня, 18:24

В Израиле допустили военный удар по Ирану «в любое время»

Власти Израиля заявили о готовности в любое время атаковать ядерные объекты Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Израильские власти не исключают силового сценария в отношении ядерной программы Ирана. Как сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, Тель-Авив действует, исходя из собственных интересов безопасности, и не связан международными соглашениями, к которым не присоединялся.

«Израиль не связан соглашениями, участником которых он не является, и будет действовать ради своей безопасности — в любое время и в любом месте», — сказал он.

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Ранее американские власти были предупреждены о готовности Израиля к началу военной операции против Ирана. В Вашингтоне опасаются, что в ответ Тегеран может нанести удары по американским объектам в Ираке.

Милена Скрипальщикова
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