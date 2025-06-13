ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 04:57

Трамп заявил о готовности защищать Израиль и вести переговоры с Ираном

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил о своей осведомлённости касательно израильских планов по нанесению удара по Ирану, а также о готовности защитить Израиль в случае ответа Тегерана. Он уточнил, что американская сторона не участвовала в подготовке или проведении данной операции.

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — заявил Трамп.

В ответ на возможные действия Тегерана Вашингтон сохраняет бдительность. Центральное командование Вооружённых сил США переведено в режим повышенной готовности. Трамп отметил, что США готовы обеспечить защиту как собственных интересов, так и союзника — Израиля — в случае ответных мер со стороны Ирана.

Верховный лидер Ирана пообещал Израилю горькую судьбу и суровое наказание
Верховный лидер Ирана пообещал Израилю горькую судьбу и суровое наказание

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Белый дом не имеет отношения к израильской военной операции на территории Ирана. Согласно заявлению дипломата, приоритетом американской стороны остаётся безопасность собственных военнослужащих на Ближнем Востоке.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar